Карлос Алькарас: наступил момент, когда быть фаворитом или нет — не моё дело

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, как справляется с общественным давлением после поражений.

«Иногда это сложно, потому что ты чувствуешь необходимость побеждать, либо из-за требований людей, либо из-за этих ярлыков. Уже говорил, что не придаю значения тому, что могут сказать, ожиданиям людей, хочу идти по пути, который сам для себя определил, а это не победа и не поражение, а уход с корта счастливым, получившим удовольствие, в том числе несмотря на физические проблемы, которые никто не хочет иметь. Игра в Барселоне, перед своими людьми, друзьями и семьёй — это то, что я должен ценить, наслаждаться этим, уходить с корта с гордостью за то, что сделал, и с высоко поднятой головой. Это то, чего буду придерживаться. Наступил момент, когда быть фаворитом или нет — не моё дело», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В матче за титул на турнира ATP-500 в Барселоне Алькарас потерпел поражение от 13-го номера рейтинга датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2.