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Карлос Алькарас ответил, чем его удивил Хольгер Руне в финале турнира в Барселоне

Карлос Алькарас ответил, чем его удивил Хольгер Руне в финале турнира в Барселоне
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, чем его удивил датчанин Хольгер Руне в финале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).

Барселона. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		2
7 8 		6
         
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Хорошо знаю Руне, видел, как он выигрывал большие титулы и побеждал отличных игроков. Так что меня не удивляет его уровень. Что меня поразило сегодня и что не всегда было таким последовательным — это его способность сохранять организованность на протяжении всего матча. У него было очень мало ошибок, он был целеустремлённым, серьёзным, очень чётко понимал, чего хочет, и он это делал. Это меня немного удивило, но сам уровень — нет, потому что я знаю, насколько он силён», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В матче за титул в Барселоне Алькарас потерпел поражение от 13-го номера рейтинга датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

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