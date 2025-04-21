Карлос Алькарас ответил, чем его удивил Хольгер Руне в финале турнира в Барселоне

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, чем его удивил датчанин Хольгер Руне в финале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Хорошо знаю Руне, видел, как он выигрывал большие титулы и побеждал отличных игроков. Так что меня не удивляет его уровень. Что меня поразило сегодня и что не всегда было таким последовательным — это его способность сохранять организованность на протяжении всего матча. У него было очень мало ошибок, он был целеустремлённым, серьёзным, очень чётко понимал, чего хочет, и он это делал. Это меня немного удивило, но сам уровень — нет, потому что я знаю, насколько он силён», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В матче за титул в Барселоне Алькарас потерпел поражение от 13-го номера рейтинга датчанина Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:2.