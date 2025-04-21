«Отличная неделя». Данилович подвела итоги турнира WTA-250 в Руане
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39-я ракетка мира из Сербии Ольга Данилович опубликовала пост после поражения от 18-й ракетки мира украинской теннисистки Элины Свитолиной на грунтовом турнире категории WTA-250 в Руане (Франция). Финальный поединок между теннисистками завершился со счётом 6:4, 7:6 в пользу Свитолиной.
Руан. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 16:40 МСК
18
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 10
|
|6 8
39
Ольга Данилович
О. Данилович
«Финал в Руане! Отличная неделя с классным теннисом! Спасибо всем за поддержку», — написала Данилович на своей странице в социальных сетях.
Отметим, что Элина Свитолина не проиграла ни одного сета на пути к титулу грунтового турнира в Руане. Этот трофей стал 18-м в карьере украинской теннисистки и первым с мая 2023 года.
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