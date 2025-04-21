Даниил Медведев опустился в рейтинге ATP, Андрей Рублёв остался лучшим из россиян

Российский теннисист Даниил Медведев потерял позицию в обновлённом рейтинге ATP. Медведев не потерял очков, но расположился на 10-й строчке. Лучшим из россиян остаётся Андрей Рублёв, который занимает восьмое место. Медведев не потерял очков, но расположился на 10-й строчке.

Лидером является итальянец Янник Синнер. Победитель турнира ATP-500 в Мюнхене (Германия) немец Александр Зверев вернулся на вторую строчку, опередив испанца Карлоса Алькараса. Датчанин Хольгер Руне, выигравший турнир АТР-500 в Барселоне, ворвался в первую десятку, оставив за её бортом норвежца Каспера Рууда.

Рейтинг ATP от 21 апреля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9930 очков;

2 (3). Александр Зверев (Германия) — 8085;

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8050;

4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5115;

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4120;

6 (6). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3820;

7 (10). Алекс де Минор (Австралия) — 3585;

8 (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3530;

9 (13). Хольгер Руне (Дания) — 3480;

10 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3290...

15 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 2815…

25 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1960...

73 (73). Роман Сафиуллин (Россия) — 856.

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