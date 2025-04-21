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Зверев обошёл Синнера в Чемпионской гонке ATP, Хачанов поднялся в топ-50

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев опустился на 20-ю строчку, Андрей Рублёв стал 22-м. Карен Хачанов вошёл в топ-50 и занял 50-ю строчку.

Лидером является испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев поднялся на второе место, обойдя итальянца Янника Синнера. Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP от 21 апреля:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 2740 очков.

2 (3). Александр Зверев (Германия) — 2175.

3 (2). Янник Синнер (Италия) — 2000.

4 (4). Джек Дрейпер (Великобритания) — 1640.

5 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 1585.

6 (5). Новак Джокович (Сербия) — 1520.

7 (11). Хольгер Руне (Дания) — 1470.

8 (10). Бен Шелтон (США) — 1450.

9 (7). Якуб Меншик (Чехия) — 1330.

10 (8). Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 1310.

20 (19). Даниил Медведев (Россия) — 910.

22 (21). Андрей Рублёв (Россия) — 880.

50 (80). Карен Хачанов (Россия) — 460.