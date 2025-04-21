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Организаторы «Мастерса» в Мадриде объявили суммы призовых

Организаторы «Мастерса» в Мадриде объявили суммы призовых
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Организаторы теннисного турнира категории «Мастерс» в испанском Мадриде объявили суммы призовых, которые получат теннисисты в мужской части соревнований, сообщает АТР Tour.

Победитель турнира получит € 985 тыс., финалист – € 524 тыс., участники матчей 1/2 финала – € 291 тыс., четвертьфиналисты – по € 165 тыс., прошедшие в четвёртый круг – по € 90 тыс., участники третьего круга – по € 53 тыс., за участие во втором круге турнира – € 30 тыс., в первом круге – почти € 21 тыс.

Отметим, что чемпионы в парном разряде получат € 400 тыс., финалисты – € 212 тыс., а те, кто сможет сыграть лишь в первом круге парного разряда, – € 16 тыс.

Теннисный турнир категории «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 4 мая. Действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублёв, который в прошлом году в финале был сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима — 4:6, 7:5, 7:5.

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