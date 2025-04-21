Хольгер Руне опубликовал пост после победы на турнире в Барселоне

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне опубликовал пост в социальных сетях после своей победы на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Напомним, в финале он обыграл четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса — 7:6, 6:2.

«Спасибо тебе, Барселона, за потрясающую неделю», — написал Руне на личной странице в соцсети Х.

Для 21-летнего Хольгера Руне титул в Барселоне стал пятым в карьере и первым с апреля 2023 года. Отметим, что в марте 2025-го Руне играл в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). По итогам соревнований датчанин вернулся в топ-10 мирового рейтинга, он поднялся с 13-й строчки.