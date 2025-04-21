Арина Соболенко — Елена Остапенко: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Штутгарте

Сегодня, 21 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) состоится финальный матч, в котором встретятся лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко и 24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала между Ариной Соболенко и Еленой Остапенко. Начало поединка запланировано на 14:00 по московскому времени.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Арины Соболенко (1-0 на грунте). Белоруска выиграла на харде Чжэнчжоу-2019 (6:1, 6:2), на харде Дубая-2023 (2:6, 6:1, 6:1) и на грунте Рима-2024 (6:2, 6:4). Соболенко в четвёртый раз сыграет в финале в Штутгарте, ранее она ни разу не побеждала на этом турнире.