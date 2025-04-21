Соболенко — о финале с Остапенко: в матче будет очень агрессивный теннис от обеих

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем финале на турнире категории WTA-500 в Штутгарте с представительницей Латвии Еленой Остапенко. В истории личных встреч спортсменок Соболенко ведёт 3-0.

«Мы играли пару раз, и последняя встреча была на грунте. Во-первых, я в курсе её ударов. Она может играть очень агрессивно. Думаю, я знаю, как мне нужно будет играть в этом матче, и я с нетерпением жду финала. Думаю, что в матче будет очень агрессивный теннис от обеих. Действительно не могу дождаться игры», — приводит слова Соболенко Tennis World USA.