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Соболенко — о финале с Остапенко: в матче будет очень агрессивный теннис от обеих

Соболенко — о финале с Остапенко: в матче будет очень агрессивный теннис от обеих
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем финале на турнире категории WTA-500 в Штутгарте с представительницей Латвии Еленой Остапенко. В истории личных встреч спортсменок Соболенко ведёт 3-0.

Штутгарт. Финал
21 апреля 2025, понедельник. 14:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

«Мы играли пару раз, и последняя встреча была на грунте. Во-первых, я в курсе её ударов. Она может играть очень агрессивно. Думаю, я знаю, как мне нужно будет играть в этом матче, и я с нетерпением жду финала. Думаю, что в матче будет очень агрессивный теннис от обеих. Действительно не могу дождаться игры», — приводит слова Соболенко Tennis World USA.

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