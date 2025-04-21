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Экс вторая ракетка мира посоветовал Алькарасу подумать об отказе от игры в Мадриде

Экс вторая ракетка мира посоветовал Алькарасу подумать об отказе от игры в Мадриде
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Экс вторая ракетка мира и финалист турниров серии «Большого шлема» испанец Алекс Корретха высказал своё мнение о возможном снятии третьей ракетки мира Карлоса Алькараса с «Мастерса» в Мадриде из-за травмы, которую он получил в финале турнира в Барселоне в матче против датчанина Хольгера Руне.

Барселона. Финал
20 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		2
7 8 		6
         
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Он должен думать головой, а не сердцем. Поиграть один-два матча в Мадриде и сняться — это не выход. Все турниры очень важны, и Мадрид действительно ключевой в календаре, но если он чувствует, что может приехать туда с травмой, ему стоит всё хорошенько обдумать. Если бы это был турнир в Риме, стал бы он форсировать события? Думаю, нет. Так что ради одного только того, что это Мадрид, — делать этого тоже не стоит. Это может обернуться для него проблемами», – сказал Корретха в интервью в программе El Larguero.

Напомним, Алькарас проиграл финальный матч турнира в Барселоне, уступив датчанину Хольгеру Руне — 6:7, 2:6. По ходу матча испанский теннисист вызывал на корт терапевта из-за дискомфорта в приводящей мышце правого бедра.

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