«Нужно иметь смелость признать». Арина Соболенко — об ошибке судьи в 1/4 финала Штутгарта

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала спорную ситуацию в во время четвертьфинального матча на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) против Элисе Мертенс из Бельгии.

В первом сете встречи Соболенко не согласилась с решением судьи по поводу попадания мяча в корт. Белоруска даже сфотографировала отметку.

«Мяч определённо попал. Я понимаю, что каждый может совершать ошибки, и я не та, кто жалуется судье. Я обычно довольно уважительна, но думаю, что нельзя совершать такие ошибки. Если вы допустили ошибку, нужно иметь смелость признать это и изменить решение. Не у всех хватит смелости сделать это, но это нормально», — приводит слова Соболенко Tennis World USA.