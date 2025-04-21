Анна Блинкова вышла в финальный раунд квалификации «тысячника» в Мадриде

75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова успешно преодолела первый раунд квалификации турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она обыграла испанку Неус Торнер Сенсано (1404-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Блинкова выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету её соперницы ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За право сыграть в основной сетке «тысячника» в Мадриде Анна Блинкова поборется с ещё одной испанкой, Кайтлин Кеведо (266-я ракетка мира).