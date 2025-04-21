Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова вышла в финальный раунд квалификации «тысячника» в Мадриде

Анна Блинкова вышла в финальный раунд квалификации «тысячника» в Мадриде
Комментарии

75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова успешно преодолела первый раунд квалификации турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Она обыграла испанку Неус Торнер Сенсано (1404-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Блинкова выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету её соперницы ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За право сыграть в основной сетке «тысячника» в Мадриде Анна Блинкова поборется с ещё одной испанкой, Кайтлин Кеведо (266-я ракетка мира).

Материалы по теме
Стала известна сетка «тысячника» в Мадриде, где сыграют Мирра Андреева и другие россиянки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android