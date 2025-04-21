Фото: забавная реакция Новака Джоковича на гол мадридского «Реала» на 90+3-й минуте

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович посетил матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» из Бильбао. «Реал» вырвал победу на последних минутах матча, гол забил Федерико Вальверде на 90+3-й минуте.

«Чемпионат» предлагает посмотреть на кадры забавной реакции Джоковича на победный гол мадридского клуба.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Новак Джокович примет участие в грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания), который стартует 23 апреля и завершится 4 мая. Во втором круге соревнований серб сыграет с победителем матча между итальянцем Маттео Арнальди и квалифаером.