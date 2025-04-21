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Фото: забавная реакция Новака Джоковича на гол мадридского «Реала» на 90+3-й минуте

Фото: забавная реакция Новака Джоковича на гол мадридского «Реала» на 90+3-й минуте
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович посетил матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» из Бильбао. «Реал» вырвал победу на последних минутах матча, гол забил Федерико Вальверде на 90+3-й минуте.

Испания — Примера . 32-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Вальверде – 90+3'    

«Чемпионат» предлагает посмотреть на кадры забавной реакции Джоковича на победный гол мадридского клуба.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Новак Джокович примет участие в грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания), который стартует 23 апреля и завершится 4 мая. Во втором круге соревнований серб сыграет с победителем матча между итальянцем Маттео Арнальди и квалифаером.

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