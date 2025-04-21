Элина Свитолина повторила уникальное достижение Марии Шараповой после титула в Руане

Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла семь из семи финалов на грунтовых турнирах WTA. Вчера, 20 апреля, она одержала победу на турнире WTA-250 в Руане (Франция), в финале одолев сербку Ольгу Данилович — 6:4, 7:6.

Таким образом, Элина Свитолина повторила уникальное достижение пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой, которой тоже удалось выиграть свои первые семь финалов на грунтовых турнирах.

Кроме того, семь из семи финалов на грунте выиграла уроженка Минска Анна Смашнова, представлявшая Израиль. Больше за всю историю такое достижение не покорялось никому в WTA-туре.