Бадоса: после травмы, инъекций чувствую себя хорошо и горю желанием сыграть в Мадриде

Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о предстоящем турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдёт с 22 апреля по 3 мая. Бадоса не играла с марта из-за травмы, из-за которой была вынуждена сняться по ходу «тысячника» в Майами (США).

«После травмы, инъекций и отдыха в процессе восстановления я чувствую себя хорошо и горю желанием сыграть на этом турнире. С прошлого года моя карьера полностью изменилась, и я горю желанием выйти на этот корт и принять этот вызов. Играть дома, перед своими болельщиками при поддержке публики. Что бы ни было, это будет особенный и необычный турнир для меня», — приводит слова Бадосы Sport.es.