Арина Соболенко — Елена Остапенко: белоруска проиграла 1-й сет финала турнира в Штутгарте
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В эти минуты на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) проходит финальный матч, в котором встречаются лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко и 24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко.
Первый сет матча остался за Остапенко со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финала в Штутгарте.
Штутгарт. Финал
21 апреля 2025, понедельник. 14:05 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Арины Соболенко (1-0 на грунте). Белоруска выиграла на харде Чжэнчжоу-2019 (6:1, 6:2), на харде Дубая-2023 (2:6, 6:1, 6:1) и на грунте Рима-2024 (6:2, 6:4). Соболенко в четвёртый раз играет в финале в Штутгарте, ранее она ни разу не побеждала на этом турнире.
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