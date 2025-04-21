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Арина Соболенко — Елена Остапенко: белоруска проиграла 1-й сет финала турнира в Штутгарте

Арина Соболенко — Елена Остапенко: белоруска проиграла 1-й сет финала турнира в Штутгарте
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В эти минуты на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) проходит финальный матч, в котором встречаются лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко и 24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко.

Первый сет матча остался за Остапенко со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финала в Штутгарте.

Штутгарт. Финал
21 апреля 2025, понедельник. 14:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Арины Соболенко (1-0 на грунте). Белоруска выиграла на харде Чжэнчжоу-2019 (6:1, 6:2), на харде Дубая-2023 (2:6, 6:1, 6:1) и на грунте Рима-2024 (6:2, 6:4). Соболенко в четвёртый раз играет в финале в Штутгарте, ранее она ни разу не побеждала на этом турнире.

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