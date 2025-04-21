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Паула Бадоса назвала трёх главных претендентов на победу на «тысячнике» в Мадриде

Паула Бадоса назвала трёх главных претендентов на победу на «тысячнике» в Мадриде
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Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса назвала основных фаворитов в борьбе за победу на предстоящем грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдёт с 22 апреля по 3 мая.

«(Арина) Соболенко играет невероятно хорошо, а также (Ига) Швёнтек и Джессика Пегула, которые сильны в этом сезоне, будут соперниками, которых нужно будет победить, но на любом турнире», — приводит слова Бадосы Sport.es.

Паула Бадоса не играла с марта из-за травмы, из-за которой была вынуждена сняться по ходу «тысячника» в Майами (США). Во втором круге турнира в Мадриде испанка сыграет с победительницей российского дерби между сёстрами Вероникой и Полиной Кудерметовыми.

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