Паула Бадоса назвала трёх главных претендентов на победу на «тысячнике» в Мадриде

Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса назвала основных фаворитов в борьбе за победу на предстоящем грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдёт с 22 апреля по 3 мая.

«(Арина) Соболенко играет невероятно хорошо, а также (Ига) Швёнтек и Джессика Пегула, которые сильны в этом сезоне, будут соперниками, которых нужно будет победить, но на любом турнире», — приводит слова Бадосы Sport.es.

Паула Бадоса не играла с марта из-за травмы, из-за которой была вынуждена сняться по ходу «тысячника» в Майами (США). Во втором круге турнира в Мадриде испанка сыграет с победительницей российского дерби между сёстрами Вероникой и Полиной Кудерметовыми.