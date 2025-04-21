Елена Остапенко выиграла турнир WTA-500 в Штутгарте, в финале победив Арину Соболенко

24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В финале она одержала победу над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко со счётом 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Остапенко выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Соболенко шесть эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Для 27-летней Остапенко победа в Штутгарте принесла ей девятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде, первый — с февраля 2024 года. В рейтинге Елена поднимется на 17-е место.