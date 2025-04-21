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Арина Соболенко в четвёртый раз за пять лет проиграла в финале турнира в Штутгарте

Арина Соболенко в четвёртый раз за пять лет проиграла в финале турнира в Штутгарте
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвёртый раз в карьере потерпела поражение в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Она никогда не выигрывала титул на этих соревнованиях.

Сегодня, 21 апреля, она проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» — 2017 представительнице Латвии Елене Остапенко — 4:6, 1:6.

Штутгарт. Финал
21 апреля 2025, понедельник. 14:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

В 2021 году Арина в финале проиграла австралийке Эшли Барти, в 2022 и 2023 годах уступила польке Иге Швёнтек. В 2024 году белорусская теннисистка потерпела поражение в 1/4 финала от Маркеты Вондроушовой.

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