Арина Соболенко в четвёртый раз за пять лет проиграла в финале турнира в Штутгарте

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвёртый раз в карьере потерпела поражение в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Она никогда не выигрывала титул на этих соревнованиях.

Сегодня, 21 апреля, она проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» — 2017 представительнице Латвии Елене Остапенко — 4:6, 1:6.

В 2021 году Арина в финале проиграла австралийке Эшли Барти, в 2022 и 2023 годах уступила польке Иге Швёнтек. В 2024 году белорусская теннисистка потерпела поражение в 1/4 финала от Маркеты Вондроушовой.