Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв поделился ожиданиями от «Мастерса» в Мадриде, где будет защищать титул

Андрей Рублёв поделился ожиданиями от «Мастерса» в Мадриде, где будет защищать титул
Комментарии

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), который пройдёт с 23 апреля по 4 мая. Напомним, Рублёв — действующий чемпион соревнований.

«Здорово вернуться в Мадрид. Мне очень нравится это место. Мне нравится город и нравится всё за пределами города. Ой, извините, за пределами теннисного клуба. И да, вернуться — это приятное чувство с множеством потрясающих воспоминаний с прошлого года и всех предыдущих лет. Так что да, ожидания на данный момент — просто наслаждаться. А ближе к играм посмотрим», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Материалы по теме
«Шансы очень малы». Андрей Рублёв — о защите титула на «Мастерсе» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android