Андрей Рублёв поделился ожиданиями от «Мастерса» в Мадриде, где будет защищать титул

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), который пройдёт с 23 апреля по 4 мая. Напомним, Рублёв — действующий чемпион соревнований.

«Здорово вернуться в Мадрид. Мне очень нравится это место. Мне нравится город и нравится всё за пределами города. Ой, извините, за пределами теннисного клуба. И да, вернуться — это приятное чувство с множеством потрясающих воспоминаний с прошлого года и всех предыдущих лет. Так что да, ожидания на данный момент — просто наслаждаться. А ближе к играм посмотрим», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.