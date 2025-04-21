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Андрей Рублёв рассказал, как будет менять свою подготовку к «Мастерсу» в Мадриде

Андрей Рублёв рассказал, как будет менять свою подготовку к «Мастерсу» в Мадриде
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как будет менять свою подготовку к «Мастерсу» в Мадриде после завоёванного в прошлом году титула.

— Ты как-то будешь пытаться сделать то же самое, подготовиться так же к этому турниру, как ты делал это в прошлом году, потому что это сработало хорошо?
— Ну психологически да, буду так же пытаться. В теннисном тренировочном плане нет, наверное, по-другому, потому что сейчас по-другому строятся тренировки, на другом фокусируемся. Плюс как бы Марат свои новые вещи приносит, поэтому какой-то тренировочный процесс, наверное, будет больше другой, а там психологически и эмоционально туда также,– сказал Рублёв в видео, опубликованном на YouTube-канале «Больше!».

Напомним, Рублёв является действующим победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В финале прошлого года он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 4:6, 7:5, 7:5. Турнир в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 4 мая.

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