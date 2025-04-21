Рублёв — о допинг-тестировании: в моём случае это очень важная и страшная тема

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о проблеме допинг-тестирования спортсменов.

— На этой неделе было опубликованы новые правила ITIA, связанные с допинг-контролем. Как вы каждый день живёте под таким напряжением, когда вы постоянно должны быть под тщательным присмотром?

— Да. В моём случае это очень важная и очень страшная тема. Потому что мне нужно, как и большинству игроков, прежде всего, каждый день писать программу, где мы будем каждый час, поэтому нам нужно всегда помнить, что нужно продолжать это делать, потому что, если вы этого не делаете, в какой-то момент забыли или, скажем, они пришли (допинг-офицеры. — Прим. «Чемпионата»), а тебя там не было, это уже один пропуск. А если у тебя три пропуска, тебя дисквалифицируют на два года. И это, по-моему, несправедливо, и это делает нас, игроков, очень напряжёнными из-за таких вещей, потому что, например, вчера я совсем забыл сказать им, что я в Мадриде, и мне повезло, что никто не пришёл. Но это было на грани — мне просто повезло, и в целом в последние годы я стал побаиваться принимать хоть что-то.

Если я чувствую себя плохо или что-то такое, я ничего не принимаю на всякий случай. Но мне повезло, что у меня есть возможность спросить у врача, можно ли это лекарство принимать. Но у многих игроков нет такой возможности, и тогда они идут в аптеку, спрашивают что-то от температуры или типа того, и им дают лекарство, они его принимают и, возможно, у них находят допинг, а потом их дисквалифицируют, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.