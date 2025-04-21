«Мне нравится всё». Андрей Рублёв — о работе с Маратом Сафиным

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о совместной работе с двукратным победителем турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным в преддверии «Мастерса» в Мадриде (Испания). Напомним, Рублёв — действующий чемпион соревнований.

— Андрей, что вы можете сказать о своей работе с Маратом Сафиным?

— Пока что я не могу сказать многого, потому что мы работаем всего две недели, и это очень короткий срок, чтобы что-то сказать. Но мне нравится всё, в том числе и то, что он говорит. Мне нравится всё, что он пытается мне показать, так что посмотрим со временем, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.