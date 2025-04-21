Арина Соболенко заявила, что закажет Porsche после очередного поражения в финале Штутгарта

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Хочу поздравить Елену и её команду. Наслаждайтесь вождением этой прекрасной машины. Рада, что могу себе её позволить. После этого финала я её закажу, потому что для меня это единственный выход», — сказала Соболенко после матча.

Арина проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» — 2017 представительнице Латвии Елене Остапенко — 4:6, 1:6. Соболенко в четвёртый раз за последние пять лет уступила в финале турнира в Штутгарте, за победу на котором теннисистки получают машину Porsche.