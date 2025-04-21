«Ты меня теперь ненавидишь». Елена Остапенко обратилась к Соболенко после финала Штутгарта

24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко обратилась к лидеру мирового рейтинга белоруске Арине Соболенко после того, как обыграла её в финале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) со счётом 6:4, 6:1. Остапенко нанесла Соболенко четвёртое поражение в финале этих соревнований.

«Поздравляю, Арина… Думаю, ты меня теперь ненавидишь, потому что так сильно хотела эту машину. Уверена, что ты заберёшь её в другой раз. Здорово делить с тобой корт, ты большая чемпионка», — сказала Елена после матча.

Для 27-летней Остапенко победа в Штутгарте принесла девятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде, первый — с февраля 2024 года. В рейтинге Елена поднимется на 17-е место.