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«Ты меня теперь ненавидишь». Елена Остапенко обратилась к Соболенко после финала Штутгарта

«Ты меня теперь ненавидишь». Елена Остапенко обратилась к Соболенко после финала Штутгарта
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24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко обратилась к лидеру мирового рейтинга белоруске Арине Соболенко после того, как обыграла её в финале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) со счётом 6:4, 6:1. Остапенко нанесла Соболенко четвёртое поражение в финале этих соревнований.

Штутгарт. Финал
21 апреля 2025, понедельник. 14:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

«Поздравляю, Арина… Думаю, ты меня теперь ненавидишь, потому что так сильно хотела эту машину. Уверена, что ты заберёшь её в другой раз. Здорово делить с тобой корт, ты большая чемпионка», — сказала Елена после матча.

Для 27-летней Остапенко победа в Штутгарте принесла девятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде, первый — с февраля 2024 года. В рейтинге Елена поднимется на 17-е место.

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