Андрей Рублёв ответил, может ли не согласиться в чём-то с Маратом Сафиным

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о том, как проходит тренировочный процесс после привлечения к своей команде экс-первой ракетки мира двукратного победителя турниров серии «Большого шлема» Марата Сафина.

— В моём понимании, есть два понятия отношения «игрок-тренер». Первое — это когда тебе тренер сказал, всё, завтра тренировка такая, ты работай над этим, ты там выходишь много к сетке. Есть вторая, это когда игрок может делать какой-то фидбэк. Какой для тебя правильный подход?

— Баланс. Нет правильного или неправильного, баланс должен быть.

— Как у тебя?

— Стараюсь искать баланс, то есть где-то я говорю, как я чувствую, где-то мне говорят, как они видят. И должен быть баланс, но чтобы этот баланс поймать, нужно быть честным к себе в первую очередь. Потому что, если ты будешь просто там, условно: «Я не выхожу к сетке, потому что я не умею играть» или ещё что-то подобное, то это не объяснение. То есть, ты должен обосновать почему и так далее.

— То есть, Марату ты можешь сказать типа вот слушай, здесь я не согласен, давай попробуем что-то другое?

— Ну, пока что всё, что он говорил, это говорит всё… Это же не только слова, оно подпитывается убеждениями, которые прямо попадают в самый корень. То есть, есть определенный последовательный ход, который приводит к самой сути, к самому корню. И, как бы, у тебя самого потом вопросов больше не остаётся, – сказал Рублёв в видео, опубликованном на YouTube-канале «Больше!».

Теннисный турнир категории «Мастерс» в Мадриде пройдет с 23 апреля по 4 мая. Рублёв является действующим победителем турнира.