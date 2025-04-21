«Уже конец, он неизбежен». Андрей Рублёв — о своих словах про защиту титула в Мадриде

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о защите своего титула на «Мастерсе» в Мадриде, Испания.

— Такая цитата у тебя была, что ты никогда не защищал титул, обычно всё время проигрываешь в первом круге. У меня вопрос к тебе, как и от игрока на самом деле. Не создаёшь ли ты тем самым больше давления? Либо, наоборот, хочешь снять ответственность с себя такой фразой?

— Наверное, всё вместе. И снять ответственность, и снять давление. А так… Да уже сейчас нет давления.

— Даже не думаешь об этом?

— Сейчас уже — нет, потому что всё давление было, наверное, вот эти… Больше даже последние пять-шесть недель, когда была возможность, особенно после Дохи, была возможность набрать [очки], как раз-таки защитить, условно, Мадрид. А сейчас как бы уже всё (смеётся). Уже конец, он неизбежен, поэтому наоборот (смеётся), — сказал Рублёв в эфире «Больше!».