Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Уже конец, он неизбежен». Андрей Рублёв — о своих словах про защиту титула в Мадриде

«Уже конец, он неизбежен». Андрей Рублёв — о своих словах про защиту титула в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о защите своего титула на «Мастерсе» в Мадриде, Испания.

— Такая цитата у тебя была, что ты никогда не защищал титул, обычно всё время проигрываешь в первом круге. У меня вопрос к тебе, как и от игрока на самом деле. Не создаёшь ли ты тем самым больше давления? Либо, наоборот, хочешь снять ответственность с себя такой фразой?
— Наверное, всё вместе. И снять ответственность, и снять давление. А так… Да уже сейчас нет давления.

— Даже не думаешь об этом?
— Сейчас уже — нет, потому что всё давление было, наверное, вот эти… Больше даже последние пять-шесть недель, когда была возможность, особенно после Дохи, была возможность набрать [очки], как раз-таки защитить, условно, Мадрид. А сейчас как бы уже всё (смеётся). Уже конец, он неизбежен, поэтому наоборот (смеётся), — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

Материалы по теме
Андрей Рублёв рассказал, как будет менять свою подготовку к «Мастерсу» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android