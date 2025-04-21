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Остапенко повторила достижение Серены, обыграв Соболенко и Швёнтек на одном турнире

Остапенко повторила достижение Серены, обыграв Соболенко и Швёнтек на одном турнире
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24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко стала первой с 2012 года теннисисткой, которая смогла нанести поражение первому и второму номеру рейтинга WTA в рамках одного грунтового турнира. Последней, кому удавалось сделать подобное, была 23-кратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс, которая в 2012 году смогла обыграть белоруску Викторию Азаренко (6:1, 6:3) и россиянку Марию Шарапову (6:1, 6:3) на турнире в Мадриде.

В четвертьфинале турнира WTA–500 в немецком Штутгарте Остапенко была сильнее второй ракетки мира польки Иги Швёнтек 6:3, 3:6, 6:2, а в финале турнира одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко 6:4, 6:1.

Штутгарт. Финал
21 апреля 2025, понедельник. 14:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Победа на турнире в Штутгарте стала для Остапенко девятой на турнирах WTA. Она взяла свой первый титул с февраля 2024 года.

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