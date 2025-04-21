Остапенко повторила достижение Серены, обыграв Соболенко и Швёнтек на одном турнире

24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко стала первой с 2012 года теннисисткой, которая смогла нанести поражение первому и второму номеру рейтинга WTA в рамках одного грунтового турнира. Последней, кому удавалось сделать подобное, была 23-кратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс, которая в 2012 году смогла обыграть белоруску Викторию Азаренко (6:1, 6:3) и россиянку Марию Шарапову (6:1, 6:3) на турнире в Мадриде.

В четвертьфинале турнира WTA–500 в немецком Штутгарте Остапенко была сильнее второй ракетки мира польки Иги Швёнтек 6:3, 3:6, 6:2, а в финале турнира одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко 6:4, 6:1.

Победа на турнире в Штутгарте стала для Остапенко девятой на турнирах WTA. Она взяла свой первый титул с февраля 2024 года.