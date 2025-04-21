Моргаду — об Остапенко: нет никого на неё похожего

Известный теннисный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на победу 24-й ракетки мира Елены Остапенко из Латвии над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в финале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) со счётом 6:4, 6:1.

«Просто невероятные впечатления от Остапенко. Её выступление сегодня и всю неделю. Нет никого на неё похожего. Всю неделю с ней было невозможно играть. Одолела первую и вторую ракетки мира. Сможет ли она удержать эту форму?» — написал Моргаду на личной странице в соцсети Х.

27-летней Остапенко победа в Штутгарте принесла девятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде, первый — с февраля 2024 года. В рейтинге Елена поднимется на 17-е место.