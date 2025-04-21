Экс первая ракетка мира 22-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска.

«Сегодня печальный день. Хочу выразить свои искренние соболезнования в связи с кончиной Папы Франциска. Пусть он покоится с миром», – написал испанский теннисист в своем аккаунте в социальной сети Х.

Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля. Родившийся в Аргентине Франциск стал первым папой-иезуитом и первым в истории папой из Нового Света. Ранее стало известно, что из-за смерти понтифика будут перенесены футбольные матчи Серии А и молодёжного первенства Италии, которые были запланированы на 21 апреля.