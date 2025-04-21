Остапенко — первая, кому удалось обыграть Швёнтек и Соболенко на одном грунтовом турнире

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко стала первым игроком, которому удалось одолеть и польку Игу Швёнтек, и белоруску Арину Соболенко на одном грунтовом турнире уровня WTA, сообщает Opta Ace.

Остапенко добилась данного достижения на грунтовом турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия). Елена обыграла Швёнтек в четвертьфинале соревнований со счётом 6:3, 3:6, 6:2. Соболенко же потерпела поражение от Остапенко в финале турнира со счётом 4:6, 1:6.

Отметим, что благодаря титулу в Штутгарте Остапенко поднимется сразу на шесть строчек в мировом рейтинге. Она вернётся в топ-20 и станет 18-й ракеткой мира.