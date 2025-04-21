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Остапенко — первая, кому удалось обыграть Швёнтек и Соболенко на одном грунтовом турнире

Остапенко — первая, кому удалось обыграть Швёнтек и Соболенко на одном грунтовом турнире
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко стала первым игроком, которому удалось одолеть и польку Игу Швёнтек, и белоруску Арину Соболенко на одном грунтовом турнире уровня WTA, сообщает Opta Ace.

Остапенко добилась данного достижения на грунтовом турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия). Елена обыграла Швёнтек в четвертьфинале соревнований со счётом 6:3, 3:6, 6:2. Соболенко же потерпела поражение от Остапенко в финале турнира со счётом 4:6, 1:6.

Штутгарт. Финал
21 апреля 2025, понедельник. 14:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Отметим, что благодаря титулу в Штутгарте Остапенко поднимется сразу на шесть строчек в мировом рейтинге. Она вернётся в топ-20 и станет 18-й ракеткой мира.

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