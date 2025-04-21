Павел Котов потерпел поражение на старте квалификации «Мастерса» в Мадриде

121-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов потерпел поражение на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче первого круга Котов со счётом 6:4, 4:6, 1:6 проиграл 68-й ракетке мира, представителю Великобритании Джейкобу Фирнли (2).

Встреча Котова с Фирнли продлилась 2 часа и 8 минут. В её рамках Павел четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету его соперника три эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Отметим, что в прошлом году на «Мастерсе» в Мадриде Котов дошёл до третьего круга. Из-за поражения от Фирнли в лайв-рейтинге ATP Павел потерял уже восемь позиций.