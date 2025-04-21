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Елена Остапенко: изначально была уверена, что смогу выиграть турнир в Штутгарте

Елена Остапенко: изначально была уверена, что смогу выиграть турнир в Штутгарте
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 18-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко высказалась о завоевании титула чемпионки грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). В финале Остапенко со счётом 6:4, 6:1 одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Штутгарт. Финал
21 апреля 2025, понедельник. 14:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

«Честно говоря, я никому не рассказывала. Держала это в секрете, но с самого первого дня здесь чувствовала себя очень уверенно. У меня было в хорошем смысле странное ощущение. Когда приехала сюда, чувствовала, что на этой неделе что-то должно произойти. Я была уверена, что смогу выиграть этот турнир», — приводит слова Остапенко пресс-служба WTA.

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