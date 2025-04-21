Елена Остапенко: изначально была уверена, что смогу выиграть турнир в Штутгарте

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 18-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко высказалась о завоевании титула чемпионки грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). В финале Остапенко со счётом 6:4, 6:1 одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

«Честно говоря, я никому не рассказывала. Держала это в секрете, но с самого первого дня здесь чувствовала себя очень уверенно. У меня было в хорошем смысле странное ощущение. Когда приехала сюда, чувствовала, что на этой неделе что-то должно произойти. Я была уверена, что смогу выиграть этот турнир», — приводит слова Остапенко пресс-служба WTA.