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Елена Остапенко оценила тот факт, что обыграла Соболенко и Швёнтек на одном турнире

Елена Остапенко оценила тот факт, что обыграла Соболенко и Швёнтек на одном турнире
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 18-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко высказалась о том, что первой в WTA-туре обыграла польку Игу Швёнтек и белоруску Арину Соболенко на одном грунтовом турнире уровня WTA.

— Ты обыграла первую и вторую ракетки мира на одном турнире. Что чувствуешь по этому поводу?
— Я очень, очень довольна своим выступлением в целом на этой неделе. Я была готова сыграть с каждым теннисистом в сетке, потому что она здесь такая маленькая. Ты всегда должен быть готов побеждать лучших, и я это сделала, — приводит слова Остапенко пресс-служба WTA.

Остапенко добилась данного достижения на грунтовом турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия). Елена одолела Швёнтек в четвертьфинале соревнований со счётом 6:3, 3:6, 6:2. Соболенко же потерпела поражение от Остапенко в финале турнира со счётом 4:6, 1:6.

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