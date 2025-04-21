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Мирра Андреева сохраняет седьмое место в рейтинге WTA, Елена Рыбакина выпала из топ-10

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде по итогам прошедшей недели. Его лидером является белоруска Арина Соболенко, второй идёт Ига Швёнтек из Польши. Тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула. Первой ракеткой России по-прежнему остаётся Мирра Андреева (7).

Из выдающихся изменений рейтинга стоит отметить, что казахстанка Елена Рыбакина выпала из топ-10, а латвийка Елена Остапенко вернулась в топ-20 после завоевания титула чемпионки турнира в Штутгарте.

Теннис. Рейтинг WTA от 21 апреля:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 768 очков.

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7383.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 6208.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 6073.

5 (5). Мэдисон Киз (США) — 4999.

6 (6). Жасмин Паолини (Италия) — 4930.

7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4781.

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4193.

9 (9). Паула Бадоса (Испания) — 3821.

10 (11). Эмма Наварро (США) – 3797.

11 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3308…

13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2913.

18 (24). Елена Остапенко (Латвия) – 2345.

20 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2150.

22 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2048.

29 (31). Анна Калинская (Россия) — 1619.

39 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1384.

47 (49). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1143.

52 (51). Вероника Кудерметова (Россия) — 1077.

54 (55). Полина Кудерметова (Россия) — 1051.

76 (75). Анна Блинкова (Россия) — 862.

83 (83). Камилла Рахимова (Россия) — 814.

97 (97). Эрика Андреева (Россия) — 742.