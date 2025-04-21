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Александрова поднялась на восьмое место в Чемпионской гонке WTA, Мирра Андреева — в топ-3

Александрова поднялась на восьмое место в Чемпионской гонке WTA, Мирра Андреева — в топ-3
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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки WTA по итогам прошедшей недели. Его лидером по-прежнему является белоруска Арина Соболенко, второй идёт американка Мэдисон Киз, выигравшая Открытый чемпионат Австралии, тройку лучших замыкает россиянка Мирра Андреева.

Отметим, что ещё одна россиянка Екатерина Александрова по итогам недели поднялась с 12-й на восьмую позицию в Чемпионской гонке WTA благодаря выходу в полуфинал турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). В борьбе за финал Екатерина уступила будущей чемпионке Елене Остапенко.

Теннис. Чемпионская гонка WTA от 21 апреля:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 3905 очков.
2 (2). Мэдисон Киз (США) — 3069.
3 (3). Мирра Андреева (Россия) – 2625.
4 (4). Ига Швёнтек (Польша) – 2423.
5 (5). Джессика Пегула (США) – 2418.
6 (6). Аманда Анисимова (США) – 1460.
7 (8). Эмма Наварро (США) – 1412.
8 (12). Екатерина Александрова (Россия) – 1381.
9 (7). Клара Таусон (Дания) – 1366.
10 (9). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1320…

21 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 789.
26 (32). Анастасия Потапова (Россия) – 658.
30 (28). Людмила Самсонова (Россия) – 623.
31 (30). Полина Кудерметова (Россия) – 618.
33 (35). Вероника Кудерметова (Россия) – 595.
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 511.

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