Циципас и Бадоса в белых нарядах пришли на церемонию вручения наград Laureus

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 18-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и девятая ракетка мира испанка Паула Бадоса пришли на 25-ю церемонию вручения наград Laureus World Sports Awards, которая сегодня, 21 апреля, проходит в Мадриде (Испания). Мероприятие принимает исторический дворец Palacio de Cibeles.

Для светского выхода Циципас и Бадоса, состоящие в романтических отношениях, выбрали наряды в белом цвете: Паула – платье в пол, а Стефанос – костюм.

Отметим, что трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и четырёхкратный чемпион мэйджоров, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас были номинированы на спортсменов года по версии Laureus. С Алькарасом в списке претендентов был и итальянец Янник Синнер, однако его кандидатуру сняли из-за допинг-скандала.