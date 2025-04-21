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Циципас и Бадоса в белых нарядах пришли на церемонию вручения наград Laureus

Циципас и Бадоса в белых нарядах пришли на церемонию вручения наград Laureus
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 18-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и девятая ракетка мира испанка Паула Бадоса пришли на 25-ю церемонию вручения наград Laureus World Sports Awards, которая сегодня, 21 апреля, проходит в Мадриде (Испания). Мероприятие принимает исторический дворец Palacio de Cibeles.

Для светского выхода Циципас и Бадоса, состоящие в романтических отношениях, выбрали наряды в белом цвете: Паула – платье в пол, а Стефанос – костюм.

Отметим, что трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и четырёхкратный чемпион мэйджоров, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас были номинированы на спортсменов года по версии Laureus. С Алькарасом в списке претендентов был и итальянец Янник Синнер, однако его кандидатуру сняли из-за допинг-скандала.

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