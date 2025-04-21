Эрика Андреева проиграла 150-й ракетке мира на старте квалификации турнира в Мадриде

97-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева неудачно выступила в квалификации грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом матче старшая из сестёр Андреевых (15) со счётом 5:7, 4:6 проиграла 150-й ракетке мира из Италии Лукреции Стефанини.

Встреча Андреевой со Стефанини продлилась 1 час и 51 минуту. В её рамках Эрика ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Лукреции ни одного эйса, три двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Основной турнир в Мадриде у женщин пройдёт с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой является полька Ига Швёнтек.