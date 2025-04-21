Фото: улыбчивые Надаль и Алькарас вместе дают интервью на церемонии Laureus

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль и четырёхкратный победитель мэйджоров, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас встретились на 25-й церемонии вручения наград Laureus World Sports Awards, которая сегодня, 21 апреля, проходит в Мадриде (Испания). Мероприятие принимает исторический дворец Palacio de Cibeles.

Алькарас и Надаль дали совместное интервью СМИ на красной дорожке премии. Карлос неоднократно заявлял о важности соотечественника в формировании его как теннисиста.

Фото: Pablo Cuadra/Getty Images

Отметим, что Алькарас был номинирован на звание «Спортсмен года» по версии Laureus World Sports Awards – 2025. Однако уступил награду двукратному олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону мира в прыжках с шестом шведу Арману Дюплантису.