Джокович в стильном костюме пришёл на церемонию Laureus. Он рекордсмен данной премии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года, бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал гостем 25-й церемонии вручения наград Laureus World Sports Awards, которая сегодня, 21 апреля, проходит в Мадриде (Испания). Мероприятие принимает исторический дворец Palacio de Cibeles.

На церемонии у Джоковича ответственная роль – он вручил награду победителю номинации «Спортсмен года», им стал двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский рекордсмен Арман Дюплантис.

Отметим, что Джокович является абсолютным рекордсменом данной премии. Он выигрывал её в номинации «Спортсмен года» пять раз за карьеру.