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Новак Джокович резко ответил на вопрос о завершении карьеры

Новак Джокович резко ответил на вопрос о завершении карьеры
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года, бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович резко ответил на вопрос о завершении карьеры. Это произошло на красной дорожке 25-й церемонии вручения наград Laureus World Sports Awards, которая сегодня, 21 апреля, проходит в Мадриде (Испания).

«Я не знаю, сколько у меня осталось времени. Ты знаешь это сам? Я тоже понятия не имею», — приводит слова Джоковича AS.

Отметим, что после этого вопроса Джокович поспешил отойти от зоны, где стояли представители СМИ.

Джокович в Мадриде вручил награду победителю номинации «Спортсмен года», им стал двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский рекордсмен Арман Дюплантис.

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