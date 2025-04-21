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«Это было как в кино». Джокович вновь назвал золото Олимпиады своим главным достижением

«Это было как в кино». Джокович вновь назвал золото Олимпиады своим главным достижением
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в очередной раз обозначил свою победу на Олимпиаде-2024 как главное достижение в карьере.

«Это самый большой успех в моей карьере. Это было для моей страны, на Олимпийских играх, которые проводятся только раз в четыре года… И вся история, связанная с Играми, которую я пережил, с тремя полуфиналами, в которых мне не повезло. В 37 лет, в Париже, на глазах жены и детей… Это было как в кино. У меня никогда не было подобных чувств на теннисном корте», — приводит слова Джоковича AS с красной дорожки 25-й премии Laureus World Sports Awards.

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