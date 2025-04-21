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«А кто-то знает, продаётся ли эта машина?» Соболенко выложила шутливый пост о Штутгарте

«А кто-то знает, продаётся ли эта машина?» Соболенко выложила шутливый пост о Штутгарте
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях пост по итогам грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В Штутгарте Соболенко (1) дошла до финала, где со счётом 4:6, 1:6 проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» Елене Остапенко из Латвии.

Штутгарт. Финал
21 апреля 2025, понедельник. 14:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

«Спасибо, Штутгарт, за любовь! Не тот результат, на который я надеялась, но я вернусь! А кто-нибудь знает, продаётся ли эта машина?» — подписала Соболенко свежие фото, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Напомним, организаторы турнира в Штутгарте ежегодно дарят чемпионке автомобиль Porsche.

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