«А кто-то знает, продаётся ли эта машина?» Соболенко выложила шутливый пост о Штутгарте

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях пост по итогам грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В Штутгарте Соболенко (1) дошла до финала, где со счётом 4:6, 1:6 проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» Елене Остапенко из Латвии.

«Спасибо, Штутгарт, за любовь! Не тот результат, на который я надеялась, но я вернусь! А кто-нибудь знает, продаётся ли эта машина?» — подписала Соболенко свежие фото, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Напомним, организаторы турнира в Штутгарте ежегодно дарят чемпионке автомобиль Porsche.