«А кто-то знает, продаётся ли эта машина?» Соболенко выложила шутливый пост о Штутгарте
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях пост по итогам грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
В Штутгарте Соболенко (1) дошла до финала, где со счётом 4:6, 1:6 проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» Елене Остапенко из Латвии.
Штутгарт. Финал
21 апреля 2025, понедельник. 14:05 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|1
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|6
24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
«Спасибо, Штутгарт, за любовь! Не тот результат, на который я надеялась, но я вернусь! А кто-нибудь знает, продаётся ли эта машина?» — подписала Соболенко свежие фото, добавив эмодзи «смех до слёз».
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Напомним, организаторы турнира в Штутгарте ежегодно дарят чемпионке автомобиль Porsche.
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