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Анастасия Захарова проиграла в первом раунде квалификации турнира в Мадриде

Анастасия Захарова проиграла в первом раунде квалификации турнира в Мадриде
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106-я ракетка мира, 23-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова неудачно выступила в квалификации грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом матче Захарова (18) со счётом 3:6, 5:7 проиграла 109-й ракетке мира из Германии Юле Нимайер. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 36 минут. В её рамках Захарова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Нимайер ни одного эйса, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Основной турнир в Мадриде у женщин пройдёт с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой является полька Ига Швёнтек.

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