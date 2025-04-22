Анастасия Захарова проиграла в первом раунде квалификации турнира в Мадриде

106-я ракетка мира, 23-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова неудачно выступила в квалификации грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом матче Захарова (18) со счётом 3:6, 5:7 проиграла 109-й ракетке мира из Германии Юле Нимайер. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 36 минут. В её рамках Захарова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Нимайер ни одного эйса, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Основной турнир в Мадриде у женщин пройдёт с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой является полька Ига Швёнтек.