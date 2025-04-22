Шнайдер раскрыла, когда решила пригласить Динару Сафину — до или после новости о Рублёве

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о начале сотрудничества с бывшей первой ракеткой мира Динарой Сафиной.

— Ты решила взять Динару до или после того, как узнала о сотрудничестве Андрея Рублёва и Марата Сафина?

— На самом деле, это вообще никак не взаимосвязано. Очень много было комментариев, что, мол, это всё спланировано, бла-бла-бла. Но, на самом деле, нет, мы вообще связались с Динарой, ещё когда я находилась в Дохе. Были с ней на связи всё это время. Просто так получилось, что потом шла американская серия. А у Динары не было американской визы, из-за этого у нас не получалось начать раньше. Мы планировали начать с грунтового сезона, после Чарльстона, вернуться из США и начать. А про Андрея Рублёва я вообще не знала, это было всё очень конфиденциально и скрытно. Это такое совпадение, так совпало, мне кажется, Динара тоже сама не знала. Это, мне кажется, очень классно и для нас с Андреем, и для Марата с Динарой, — сказала Шнайдер в эфире BB Tennis.