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«Девчонки рулят». Шнайдер ответила, какой дуэт круче — её с Сафиной или Рублёва и Сафина

«Девчонки рулят». Шнайдер ответила, какой дуэт круче — её с Сафиной или Рублёва и Сафина
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в шутку сравнила своё сотрудничество с бывшей первой ракеткой мира Динарой Сафиной и образовавшийся тандем тренера и игрока в ATP-туре – Андрей Рублёв/Марат Сафин.

— Какой дуэт круче – Рублёв – Сафин или Шнайдер – Сафина?
— (демонстрирует жест). Давайте оставим это (смеётся), пусть решат зрители.

Фото: скриншот из BB Tennis

— По твоему жесту всё ясно…
— Девчонки рулят (смеётся), — сказала Шнайдер в эфире BB Tennis.

Предварительно, Шнайдер будет тренироваться под руководством Сафиной до конца грунтового сезона, «Ролан Гаррос» — 2025.

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