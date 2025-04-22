Видео: Джокович встретился с Модричем, Беллингемом, Винисиусом и другими игроками «Реала»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года, бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович встретился с игроками мадридского «Реала» перед матчем клуба в рамках 32-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао.
Испания — Примера . 32-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Вальверде – 90+3'
Напомним, «Реал» вырвал победу на последних минутах встречи, гол забил Федерико Вальверде на 90+3-й минуте.
В частности, в видео, которое опубликовала пресс-служба «Реала», Джокович приветствует таких топовых игроков, как Лука Модрич, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Антонио Рюдигер, Тибо Куртуа и другие.
Джокович приехал в Мадрид для участия в грунтовом турнире серии «Мастерс», который стартует 23 апреля.
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