«Я не хочу пахнуть». Диана Шнайдер ответила на вопрос о ритуалах с её косынками

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, какое значение придаёт косынкам, которые надевает на каждый матч.

— Есть ли у тебя какие-то ритуалы с косынками? Может быть, ты не стираешь победную, где ты их хранишь? Нет ли желания создать свой бренд?

— Нет, косынки я стираю после каждой игры, сама вручную. Просто, блин, они насквозь мокрые, я не хочу пахнуть, как в этом недавнем меме с француженкой. Каких-то ритуалов в целом нет. Конечно, у меня есть счастливые косынки. Я вот только сегодня рассказывала, что любая косынка, в которой я выиграла турнир, становится счастливой. Она, так сказать, прошла обряд.

— Она у тебя остаётся или ты её кому-то даришь?

— Нет, все косынки всегда у меня, все с собой. Я не всегда знаю, какая коллекция, какой цвет подойдёт. Иногда звоню маме, мол, нужна помощь – какая лучше косынка подойдёт сюда и сюда. Сейчас у меня розовое платье, розовая косынка, в общем, стиль барби.

Про свой бренд думала, но пока не знаю, мне кажется, ещё рано, однако, может быть, через пару лет, почему бы и нет, — сказала Шнайдер в эфире BB Tennis.