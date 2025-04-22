22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль рассказал, скучает ли он по теннису.

«Правда в том, что я не скучаю по теннису. Ноль. Я вообще по нему не скучаю. Но не потому, что я устал от тенниса или борюсь против него, вовсе нет. Я закончил карьеру счастливым. Если бы я мог, то продолжил бы её, потому что мне нравилось то, что я делал. Это была моя страсть, и так было всю мою жизнь. Просто когда ты понимаешь, что физически уже не вытягиваешь, то пытаешься закрыть эту главу, и я это сделал», — приводит слова Надаля L'Équipe.

Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры в конце ноября 2024 года. Его последним профессиональным турниром стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходила в Малаге. Всего у испанского теннисиста 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 — в паре. Рафаэль Надаль является пятикратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратным олимпийским чемпионом (в одиночке и паре).