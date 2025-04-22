Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, стартует турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000, Мадрид (Испания). Частичное расписание 22 апреля (время — московское):

12:00. Элина Аванесян (Армения) — Кэролайн Доулхайд (США).

13:30. Наоми Осака (Япония) — Лючия Бронцетти (Италия).

16:30. Кэти Бултер (Великобритания) — Катержина Синякова (Чехия).

16:30. Лулу Сун (Новая Зеландия) — Варвара Грачёва (Франция).

«Тысячник» в Мадриде пройдёт с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.