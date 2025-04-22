Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 22 апреля

Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 22 апреля
Комментарии

Сегодня, 22 апреля, стартует турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000, Мадрид (Испания). Частичное расписание 22 апреля (время — московское):

  • 12:00. Элина Аванесян (Армения) — Кэролайн Доулхайд (США).
  • 13:30. Наоми Осака (Япония) — Лючия Бронцетти (Италия).
  • 16:30. Кэти Бултер (Великобритания) — Катержина Синякова (Чехия).
  • 16:30. Лулу Сун (Новая Зеландия) — Варвара Грачёва (Франция).

«Тысячник» в Мадриде пройдёт с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android